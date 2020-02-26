Подключение СМС рассылки к Тильде

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Задача в том, чтобы с разных форм на сайте человек получал разный текст смс. 

4 года назад
guest_15826942103063
4 года в сервисе
Был
4 года назад