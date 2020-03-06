Сверстать 2 страницы под имеющиеся стили

HTML-версткаЗавершен11 заявок392 просмотра
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Есть готовая вёрстка страниц, нужно сверстать еще две страницы под имеющиеся стили.

Всё тут: https://yadi.sk/d/ycXQW8EHqNX3Eg

От вас оценка сроков и стоимости.

4 года назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
is_kondratyev
Иван 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$50
5 дней
WMZ
Иван выполнил вёрстку в оговоренный срок, учел пожелания и внёс некоторые правки. Компетенция на уровне, радует, что не нужно искать и подтирать сопли в коде или на внешке, как это часто с программистами бывает.
От сотрудничества только положительные впечатления! Буду рад дальнейшим совместным проектам!
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