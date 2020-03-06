Сверстать 2 страницы под имеющиеся стили

1) Задачей станет создание полноценного веб сайта с шапкой, футером, а также основной частью. Пример веб сайта показан на фото ниже. Шаблон для построения сайта мы вам не даём, так как сейчас не требуется точного повторения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая вёрстка страниц, нужно сверстать еще две страницы под имеющиеся стили.
Всё тут: https://yadi.sk/d/ycXQW8EHqNX3Eg
От вас оценка сроков и стоимости.
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