Правки по верстке (сайт на Wordpress)

Здравствуйте. Ищу фрилансера для правок на сайте. Сайт на Wordpress (в основном правки по верстке).1) заменить таблицы, которые сделаны таблицами на таблицы в коде. 2) поправить мини моменты по отступам и бага. 3) убрать лишние траблы в коде и мелкие ошибки. 4) добавить пару подобных страниц. 5) убрать лишние блоки из шаблона не используется функционал. 6) добавить текст в конце страниц. 7) по нажатию на фото должна листалки работатьХорошие знания верстки и Wordpress!!!! Начать и сделать нужно сегодня.