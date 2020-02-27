Выкачать одностраничник с Тильды.

Добрый день! Нужно внсти несколько правок на лэндинг (html, css, js) Правки по типу: "в калькуляторе сейчас можно выбрать только один вариант ответа, нужно добавить возможность выбора нескольких, чтобы отправлялись все выбранные варианты" Список правок и лэндинг отправлю выбранным ...