Проверить и внести поправки в лендинг

$45
HTML-версткаЗакрыт20 заявок325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый лендинг. 

Необходимо: 

- разобраться что делает каждый из скриптов, возможно, некоторые убрать;

- просмотреть все js-файлы, убрать те, которые не нужны для функционирования лендинга;

- помочь правильно заменить ссылки. Сейчас при замене ссылок на свои, перестают работать кнопки. 

4 года назад
duzhukdmytro
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад