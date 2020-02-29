Подключить 3 формы обратной связи, на 3 HTML страницы

сайт infinperm.ru Оплата по факту на Яндекс Деньги/Сбербанк. Срок 1 день. Заявки без сроков и цен не рассматриваю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно все указанно в теме.
3 страничный сайт на HTML.
3 одинаковых кнопки.
https://5327973.ru вверху справа
Надо на все три поставить отправку на почту.
Указывайте пожалуйста сумму и сроки - спасибо
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