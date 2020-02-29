Подключить 3 формы обратной связи, на 3 HTML страницы

HTML-версткаЗавершен8 заявок271 просмотр
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Собственно все указанно в теме.

3 страничный сайт на HTML.

3 одинаковых кнопки.

https://5327973.ru вверху справа 

Надо на все три поставить отправку на почту.

Указывайте пожалуйста сумму и сроки - спасибо 

HTML
4 года назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранные исполнители
sergeyberkut
23 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$2
1 день
WMZ
К сожалению не справился
Stanislav-ukr
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$15
1 день
Всегда на связи, четкое понимание процесса. Продолжаем сотрудничество
Четко поставленная задача, быстрые ответы на вопросы, быстрая оплата
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    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад