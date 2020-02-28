Нужна мобильная верстка

сайт infinperm.ru Оплата по факту на Яндекс Деньги/Сбербанк. Срок 1 день. Заявки без сроков и цен не рассматриваю
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Здравствуйте, мобильная верстка подводит в скорости на гугл и вообще не очень красива на некоторых устройствах.
Задача оптимизировать верстку сайта или даже обновить.Главное чтобы скорость повысилась и отображение наладилось.
Сайт на битриксе
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