Нужна мобильная верстка

Здравствуйте, мобильная верстка подводит в скорости на гугл и вообще не очень красива на некоторых устройствах.

Задача оптимизировать верстку сайта или даже обновить.Главное чтобы скорость повысилась и отображение наладилось.

Сайт на битриксе