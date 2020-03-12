Сделать верстку подписи письма в почте

Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг без посадки на CMS. Макеты и ТЗ: https://cloud.mail.ru/public/2Z5p/2h3xViMp4 Сроки 2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени
Нужно сделать В подписи такое https://yadi.sk/i/Oq9jCIWLlS5Rcg
Фото, ссылки дам. Вы отправляете пример письма
Постоплата рублями 700 руб
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