Верстка figma-макета

HTML-версткаЗакрыт40 заявок716 просмотров
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Здравствуйте!

В figma есть макет страницы, необходимо его сверстать в bootstrap.

Скрин приложил. От вас жду цену и срок.

Спасибо.

Figma
4 года назад
leeeee
Ли 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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