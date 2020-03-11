Верстка figma-макета

1.Сделать визуальную верстку 2.Без анимации, javascript и т.д 3.Css файл только 1, но можно со шрифтами отдельно Например: Сайт/assets/css/style.css Не надо вот так: Сайт/assets/css/main.css ; border.css; nav и т.д 4.Сайт должен соответствовать точь в точь как на макете 5.Кнопки должны нажиматься 6.Без ...