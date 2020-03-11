Скрипт открытия/закрытия на Javascript

Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг без посадки на CMS. Макеты и ТЗ: https://cloud.mail.ru/public/2Z5p/2h3xViMp4 Сроки 2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть следующий HTML:
[code]
- Ссылка 1
- Ссылка 2
Скрытый текст 1
Скрытый текст 2
Первый блок всегда открыт.
Нужно написать Два решения на чистом Javascript, которое при клике на ссылка 1 (ссылка 2, ссылка 3 и т.д.) будет присваивать класс active тегу P. при клике еще раз, будет убирать этот класс.
Второй вариант, присваивать класс LI.
Потом предложить тот вариант, который работает быстрее и эффективнее.
Нужно учесть:
1. Кроссбраузерное браузеров. Используем не самые последние функции, а те, что еще поддерживаются большинством браузеров. Основные пользователи 40+.
2. Понятный код. Избегайте сокращений и не ясных названий переменных. По коду нужно будет дать небольшое пояснение, как все работает.
3. Легкие функции. Использовать максимально легкое и быстрое в плане работы для браузеров решение.
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