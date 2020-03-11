Скрипт открытия/закрытия на Javascript

Добрый день!

Есть следующий HTML:

[code]

Ссылка 1

Скрытый текст 1 Ссылка 2 Скрытый текст 2

[/code]

Первый блок всегда открыт.

Нужно написать Два решения на чистом Javascript, которое при клике на ссылка 1 (ссылка 2, ссылка 3 и т.д.) будет присваивать класс active тегу P. при клике еще раз, будет убирать этот класс.

Второй вариант, присваивать класс LI.

Потом предложить тот вариант, который работает быстрее и эффективнее.

Нужно учесть:

1. Кроссбраузерное браузеров. Используем не самые последние функции, а те, что еще поддерживаются большинством браузеров. Основные пользователи 40+.

2. Понятный код. Избегайте сокращений и не ясных названий переменных. По коду нужно будет дать небольшое пояснение, как все работает.

3. Легкие функции. Использовать максимально легкое и быстрое в плане работы для браузеров решение.