Верстка сайта под wordpress

Мы хотим сделать рассылку, для чего нам нужно сделать около пяти-шести фотографий. К тому же нужно немного доработать наш HTML Template. (Не сложно) Детальный ТЗ пришлю по эл. почте. Ждём заявки от талантливых дизайнеров!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. В поисках фрилансера.
Нужно сверстать главную страницу из 12 экранов. Минимальная анимация.
100% верстка по макету. Адаптив. Валидность. Кроссбраузерность. Зеленые зоны pagespeed.
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