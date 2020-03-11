Верстка сайта под wordpress

Мы хотим сделать рассылку, для чего нам нужно сделать около пяти-шести фотографий. К тому же нужно немного доработать наш HTML Template. (Не сложно) Детальный ТЗ пришлю по эл. почте. Ждём заявки от талантливых дизайнеров!