Адаптивная верстка одностраничника

Нужно оперативно и качественно сверстать лендинг и сделать его адаптивным. Прикрутить формы обратной связи и кнопку на скачивание документа!

Можете доверстать то, что сделал предыдущий (пропавший) верстальщик, можете сверстать по-новой, как удобно! Ссылка на то что он сделал brsk.safesch.ru/

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