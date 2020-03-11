Адаптивная верстка одностраничника

HTML-версткаЗакрыт55 заявок1345 просмотров
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Нужно оперативно и качественно сверстать лендинг и сделать его адаптивным. Прикрутить формы обратной связи и кнопку на скачивание документа! 

Можете доверстать то, что сделал предыдущий (пропавший) верстальщик, можете сверстать по-новой, как удобно! Ссылка на то что он сделал brsk.safesch.ru/

Скачайте дизайн сайта, жду ваших комментариев!

4 года назад
kopytovnikita
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад