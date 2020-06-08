Верстка товара 1С Битрикс

HTML-версткаЗавершен2 заявки397 просмотров
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Верстка карточки товара согласно скриншоту

http://images.vfl.ru/ii/1583957963/46b2ede0/29845045.png

4 года назад
ramil-i
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$30
40 дней
Проект выполнен отлично. Ответственный подход к работе. Исполнитель всегда был на связи. Спасибо.
Очень подробное ТЗ текстом + скриншоты. Рамиль, всегда на связи. Рабочие и сложные моменты обсуждали по скайпу. Оплата в полном размере как договаривались. Все отлично.
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