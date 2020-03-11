Вёрстка и интеграция psd в cms Wordpress или Modx

HTML-версткаЗакрыт24 заявки336 просмотров
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Есть макеты в psd по слоям. 

Дизайн наподобие http://impreza3.us-themes.com/

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p.s.: Стандартный корпоративный сайт, адаптивка, дизайн адаптивки имеется. Никаких выпендрёжей в плане дизайна нет, ровные линии, минимализм.

Нужны примерные ориентиры по цене и по срокам исполнения. 

p.s.: Только для тех, у кого есть опыт и портфолио.

WordPressMODX
4 года назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад