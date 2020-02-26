Нужна разработка логотипа для компании в Испании. Род деятельности компании - проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании. Предполагаемое позиционирование - средний и премиум-сегмент.

Название бренда - это соединение двух слов Arquitectura и Autentica

Т.е. специализация компании именно на аутентичной испанской архитектуре в современном прочтении.

Если возможно использовать в логотипе символику модулора, но не критично.