Разработка логотипа для компании в Испании

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки369 просмотров
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Нужна разработка логотипа для компании в Испании. Род деятельности компании - проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании. Предполагаемое позиционирование - средний и премиум-сегмент.

Название бренда - это соединение двух слов Arquitectura и Autentica

Т.е. специализация компании именно на аутентичной испанской архитектуре в современном прочтении.

Если возможно использовать в логотипе символику модулора, но не критично.

4 года назад
kirs_es
Кирилл 
48 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
patrickstul
Виктор 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$80
4 дня
Работа выполнена четко и в срок! Хорошая коммуникация и быстрые ответы. Спасибо! Мы довольны, будем обращаться еще.
Ответственный и пунктуальный заказчик, грамотно поставленное тз, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Работа в радость одним словом.
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