Разработать логотип парфюмерного бренда

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок515 просмотров
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#1$50

Нужно разработать логотип для парфюмерно-косметического бренда O-REN (домен o-ren.ru).  В частности, планируется выпуск линейки ароматизаторов O-REN AROMA. Логотип необходим для размещения на сайте, соцсетях и упаковке. 

4 года назад
KaRusel
Руслан 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
patrickstul
Виктор 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
#1
Все быстро, четко и как нужно. Однозначно рекомендую!
Классный и пунктуальный заказчик, к тому же еще любимая тематика попалась. Будем работать дальше. Все прошло отлично.
Заявки фрилансеров
patrickstul
Виктор 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
#1
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