Разработать логотип парфюмерного бренда

Добрый день. Требуется создать логотип для одежды, тканей, текстиля для дома (скатерти, салфетки, полотенца) из натурального льна. Название MONTELINO Хочется, чтобы там присутствовало иконка с изображением горы . Минималистичный и стильный. Цвета: не черный (можно графит)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип для парфюмерно-косметического бренда O-REN (домен o-ren.ru). В частности, планируется выпуск линейки ароматизаторов O-REN AROMA. Логотип необходим для размещения на сайте, соцсетях и упаковке.
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