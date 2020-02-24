Логотип для интернет магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок580 просмотров
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#1$7

Доброго времени суток, нужно сделать логотип для интернет-магазины бытовой химии

Цвет зелено-синий

Логотип на ваше усмотрение, либо классические текст + иконка, либо же текст красивым шрифтом и т.д.

4 года назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
#1
Наверное уже третий раз обращаюсь к Степану - отличный профессионал. Делает всегда на качество, чем очень радует. Рекомендую!
Хороший заказчик, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
#1
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