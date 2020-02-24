Логотип для интернет магазина

Всем привет. Немного концепции для понимания что мне нужно: я делаю стартап в сша - интернет агенство по лидогенерации. Название компании Rad-way. Rad - это сленговое слово означает больше чем отлично, Мега эпично, сверх круто. ...
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Доброго времени суток, нужно сделать логотип для интернет-магазины бытовой химии
Цвет зелено-синий
Логотип на ваше усмотрение, либо классические текст + иконка, либо же текст красивым шрифтом и т.д.
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