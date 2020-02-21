Дизайн лого и визитки.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки425 просмотров
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Всем привет. Немного концепции для понимания что мне нужно: я делаю стартап в сша - интернет агенство по лидогенерации. Название компании Rad-way. Rad - это сленговое слово означает больше чем отлично, Мега эпично, сверх круто. Way - это путь, способ.  Rad way - это то как мы работаем и какие клиент получает результаты. Ассоциации с ростом, увеличением, взлетом, на максимам, буст... По поводу самого лого: один из вариантов как я это вижу: буква R или RW сделанные совместно возможно с ракетой, спидометр на максимум, или что-нибудь на вообще усмотрение, после чего справа едет сама надписать RAD-WAY. Лого слева, справа надпись. По цветам на ваше усмотрение. Чем проще тем лучше. Мне нужен будет лого полностью белого цвета на сайт. Далее нужен дизайн визиток в цвете. С qr кодом. Что-нибудь неординарное и необычное.  Это проект на перспективу, в дальнейшем нужны будут различные работы для клиентов на дизайн сайта, лого, и тд. Я очень ценю быстрые ответы, возможность коммуницировать в чате и обсуждать детали, корректировки. Оплата будет в $. 

4 года назад
guest_15824028000838
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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