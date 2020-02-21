Дизайн лого и визитки.

Доброго времени суток. Мы небольшой стартап. Запускаем приложениедля предварительного заказа еды в закусочных и ресторанах. Нам нужен человек к которому мы сможем периодически обращаться для небольших заказов. [b]На данный момент нужно:[/b] Придумать и нарисовать логотип компании (подробно в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Немного концепции для понимания что мне нужно: я делаю стартап в сша - интернет агенство по лидогенерации. Название компании Rad-way. Rad - это сленговое слово означает больше чем отлично, Мега эпично, сверх круто. Way - это путь, способ. Rad way - это то как мы работаем и какие клиент получает результаты. Ассоциации с ростом, увеличением, взлетом, на максимам, буст... По поводу самого лого: один из вариантов как я это вижу: буква R или RW сделанные совместно возможно с ракетой, спидометр на максимум, или что-нибудь на вообще усмотрение, после чего справа едет сама надписать RAD-WAY. Лого слева, справа надпись. По цветам на ваше усмотрение. Чем проще тем лучше. Мне нужен будет лого полностью белого цвета на сайт. Далее нужен дизайн визиток в цвете. С qr кодом. Что-нибудь неординарное и необычное. Это проект на перспективу, в дальнейшем нужны будут различные работы для клиентов на дизайн сайта, лого, и тд. Я очень ценю быстрые ответы, возможность коммуницировать в чате и обсуждать детали, корректировки. Оплата будет в $.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт4 года назад
Разработать логотип для интернет-агентства. Название pro2b - нужно сделать современное написание. Цвета - синий.Завершен4 года назад
Необходимо разработать логотип. Бриф заполнен.Завершен4 года назад
- $66
Сделать логотип для сайта antikeЗавершен4 года назад
- $25
Есть сделанный на коленке логотип: [url=http://www.ruhappiness.com/]http://www.ruhappiness.com/[/url] (сам рисовал) Его надо либо переделать: получше листик подборать или нарисовать, выбрать правильные фонты. Или. Предложить что-то свое. По какому принципу рисуется логотип ? он должен по концепции (повторяюсь, по концепции и совсем ...Завершен4 года назад
- $50
Нужно разработать логотип для парфюмерно-косметического бренда O-REN (домен o-ren.ru). В частности, планируется выпуск линейки ароматизаторов O-REN AROMA. Логотип необходим для размещения на сайте, соцсетях и упаковке.Завершен4 года назад
- $45
Добрый день. Требуется создать логотип для одежды, тканей, текстиля для дома (скатерти, салфетки, полотенца) из натурального льна. Название MONTELINO Хочется, чтобы там присутствовало иконка с изображением горы . Минималистичный и стильный. Цвета: не черный (можно графит)Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен4 года назад
Нужна разработка логотипа для компании в Испании. Род деятельности компании - проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании. Предполагаемое позиционирование - средний и премиум-сегмент. Название бренда - это соединение двух слов Arquitectura и Autentica Т.е. специализация ...Завершен4 года назад
Нужно нарисовать новый логотип для сайта [url=https://repairplanning.ru/]https://repairplanning.ru/[/url]Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Сделать логотип по наброску , идея готова ,название AdeyeЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт4 года назад