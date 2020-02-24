Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт40 заявок282 просмотра
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Доброго времени суток!

Суть заказа такова: нужно разработать логотип компании: черно-белый, для текстовых документов и печати. Есть небольшая стартовая идея... нужно несколько вариантов для разнообразия. 

Бюджет- выслушаю...

4 года назад
Vitaliy84
Виталий 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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