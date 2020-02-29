Разработать логотип для сервиса подбора займов

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки1269 просмотров
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#1$100

Нужно разработать логотип для сервиса подбора и сравнения займов https://vzyat-zaym.ru/ (в прикрепленных файлах новый дизайн сайта, логотип необходим именно в новую версию сайта). Логотип необходим для размещения на сайте, социальных сетях, Youtube.

Нравятся логотипы сайтов:

https://xn--80anhm9e.xn--p1ai/

https://credits-on-line.ru/

4 года назад
apollonprotocol
Андрей 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
#1
Отличный специалист, работа превзошла первоначальные ожидания, что бывает достаточно редко. В процессе взаимодействия стоит подчеркнуть, оперативную обратную связь и желание Виктории вникнуть в суть проекта, понять продукт. Профессиональный подход к делу, логотип получился выше всяких похвал!
Андрей прекрасный заказчик, было легко работать. Спасибо за интересный конкурс) Мои наилучшие рекомендации!
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
#1
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