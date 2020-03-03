Стильное Лого, которое передает смысл

Lovehacking (Лавхакинг) - это о том как заменить неактуальные программы мужчин по знакомствам и соблазнению девушек на современные эффективные. Так же это о том что мы взломали женский мозг, выявили причинно-следственные связи. Мы скрестили научные исследования и мировой опыт соблазнения - научный подход в соблазнении.

Мозг сердце успех

Эмблема будет использоваться для иконок в соц сети, поэтому должна быть красивой и передавать суть.

Нужно ХОРОШЕЕ лого для Лавхакинга. Прям надо попасть в яблочко.

Требования:

- минимализм

- стильно, элегантно, но не скучно

Ждем ваше виденье логотипа.

Качество важнее скорости!

Прикрепил референсы хороших лого, на которые можно равняться.