Стильное Лого, которое передает смысл

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок381 просмотр
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Lovehacking (Лавхакинг) - это о том как заменить неактуальные программы мужчин по знакомствам и соблазнению девушек на современные эффективные. Так же это о том что мы взломали женский мозг, выявили причинно-следственные связи. Мы скрестили научные исследования и мировой опыт соблазнения - научный подход в соблазнении.

Мозг сердце успех

Эмблема будет использоваться для иконок в соц сети, поэтому должна быть красивой и передавать суть.

Нужно ХОРОШЕЕ лого для Лавхакинга. Прям надо попасть в яблочко.

Требования:

- минимализм

- стильно, элегантно, но не скучно

Ждем ваше виденье логотипа.

Качество важнее скорости!

Прикрепил референсы хороших лого, на которые можно равняться.

4 года назад
vpolianskyi
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
$30
2 дня
Все сделанно на 5+ Я выбирал между идеями и виденьем лого по моему описанию между разными работами дизайнеров. И только Виктору удалось вникнуть в суть и точно передать на лого то, что хотела наша команда! Большое спасибо за работу, все сдалано быстно и, что немаловажно, качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Просто отличный заказчик. С коммуникацией, ТЗ и оплатой все в порядке! Так же буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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