Разработка логотипа для 60parallel

$110
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок386 просмотров
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Нужно сделать логотип и визитку

4 года назад
Lo0Ny
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$110
5 дней
Мне всё понравилось
Очередной проект с Константином и снова наилучшее впечатление от сотрудничества. Буду рада новому предложению.