Создать логотип

$80
Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок289 просмотров
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Необходимо разработать логотип на основании этого кулона, который прикрепил во вложения

Основные цвета использовать черный и золотой

логотип должен смотреться дорого

Тематика: Продажа бизнесов

4 года назад
islamovalfir
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад