Разработка логотипа компании

Выходит в море новый капитан, а флага у него нет. Нужно придумать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для компании “Займшоп”.
Компания занимается выдачей займов под залог бытовой и цифровой техники, а также недвижимости и автомобилей.
Требования:
1. Логотип должен быть оригинальным. Используйте весь свой креатив. Логотип должен вызывать ассоциации: стабильность, надежность, финансы, оперативность, скорость, удобность, помощь, семья.
2. Шрифт четкий и выразительный.
3. Цвета должны быть яркие, запоминающиеся. Должны гармонировать с цветами сайта. : http://займшоп.рф
4. Логотип должен быть в векторном формате.
Условия:
1. Гонорар – 3000 руб.
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