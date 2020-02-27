Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрытнет заявок134 просмотра
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Здравствуйте, нужен логотип на канал ютюб и группа вк и инстаграм название канала  snega production , 

канал связан творческое фото и видео . В лого хочется увидеть добрую меланхолию , снег , музыка , путешествия и людей (человека ) такой коктель эмоций . У вас очень интересная работа дерево с человеком )

4 года назад
guest_15825658792404
4 года в сервисе
Был
год назад
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