Здравствуйте! Ищу того, кто может сделать логотип для моего сайта. Что должно быть на логотипе: Название: "Море Советов". Слоган: "чтобы быть лучше" (мелкими внизу). Разрешение: 656 х 124 пикселей Можно как на прикрепленной картинке или что то похожее. Приблизительно в ...