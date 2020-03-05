Туристическая ниша

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок678 просмотров
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#1$60

Привет коллеги!

Компания которая занимается туризмом на северном Кипре нуждается в симпатичном логотипе. 

Название компании Fly to Cyprus.

Собственно нужен логотип связанный с туризмом или связанный с Кипром или связанный с туризмом на Кипре. 

По цветам особо предпочтений нету. 

4 года назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
Kindwolf
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
#1
Спасибо большое за креатив и супер быструю коммуникацию!
Благодарю за отличный конкурс! Было приятно принять участие, отдельный + за молниеносную оплату!) Коллеги рекомендую Михаила как порядочного заказчика!
Заявки фрилансеров
Kindwolf
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
#1