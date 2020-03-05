Туристическая ниша

Всего 2 буквы E и S Логотип – значок этот должен уместиться на замочке молнии)))
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Привет коллеги!
Компания которая занимается туризмом на северном Кипре нуждается в симпатичном логотипе.
Название компании Fly to Cyprus.
Собственно нужен логотип связанный с туризмом или связанный с Кипром или связанный с туризмом на Кипре.
По цветам особо предпочтений нету.
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