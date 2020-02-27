Логотип для сайта женской тематики

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок320 просмотров
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Здравствуйте! Ищу того, кто может сделать логотип для моего сайта.

Что должно быть на логотипе:

Название: "Море Советов".

Слоган: "чтобы быть лучше" (мелкими внизу).

Разрешение: 656 х 124 пикселей

Можно как на прикрепленной картинке или что то похожее. Приблизительно в таких цветах.

Бюджет 20$

Логотип для сайта
4 года назад
guest_15828880099868
4 года в сервисе
Был
4 года назад