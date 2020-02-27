Нужен логотип+название рекмрутингового агенства

Привет коллеги! Компания которая занимается туризмом на северном Кипре нуждается в симпатичном логотипе. Название компании Fly to Cyprus. Собственно нужен логотип связанный с туризмом или связанный с Кипром или связанный с туризмом на Кипре. По цветам особо предпочтений нету.
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Логотип и название агенства по трудоустройству за границей. Короткое, современное, рассчитано на молодёжь
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