Создать логотип службы "Вызов врача на дом"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок766 просмотров
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#1$50

Необходимо сделать новый  лого https://viezdinadom.ru/

Лого должен биться с https://polyclinika.ru/ и https://www.laboratoria.ru/. Основной цвет зеленый

4 года назад
antonzh
Антон 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
#1
Спасибо за редизайн логотипа, появилась динамика и логотип обрел смысл. Рекомендую
Спасибо за конкурс. Рад нашему сотрудничеству. Рекомендую!!
Заявки фрилансеров
roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
#1