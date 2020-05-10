Требуется разработать логотип для размещения его в шапке и подвале сайта. Дополнительно предполагается использовать логотип в визитках,

буклетах, баннерах, флагах и т.д.

Логотип должен содержать текст BIKFORD (заглавными буквами); Исполнитель может предложить цветовое решение

Возможно использование изображения автомобильного( диска( колесо) на дороге) на логотипе,

Требуется разработать 2 версии логотипа:

- для размещения в шапке сайта

в 2 форматах (svg и png);

- дляразмещения в подвале сайта (использовать тот же логотип, что в шапке с

в 2 форматах (svg и png),

Требуется учитывать, что логотип будет масштабироваться в зависимости от

размеров экрана устройства.