Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки292 просмотра
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Добрый день , вечер )

Хочу получить на выходи логотип который будет не только имя и фамилия как дизайнер , а подходит к школе , так же к шоурум 

.

что мне нравится Юлия у неё имя и псевдоним 

можно мне придумать подобное , идея класс 

дальще в логотипах графика шрифт тоже интересно 

ниже это как я хочу создать фирменный стиль очень нравится шрифт гама ,э

4 года назад
guest_15829356610851
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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