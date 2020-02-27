Добрый день , вечер )

Хочу получить на выходи логотип который будет не только имя и фамилия как дизайнер , а подходит к школе , так же к шоурум

.

что мне нравится Юлия у неё имя и псевдоним

можно мне придумать подобное , идея класс

дальще в логотипах графика шрифт тоже интересно

ниже это как я хочу создать фирменный стиль очень нравится шрифт гама ,э