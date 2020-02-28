Дизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка994 просмотра
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Есть 2 логотипа и некое понимание того что мы хотим получить

Задача из 2х логотипов собрать один

Где "RaFamily" Основной и "The Papa" вспомогательный, от этого и надо отталкиваться. 

P.S. фигурирует только основное, возможно перерабатывать логотипы, но  основное понимание должно остаться, RaFamily название заведения, The Papa название управляющей компании

4 года назад
guest_15831479640115
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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