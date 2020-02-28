Дизайн логотипа

Есть 2 логотипа и некое понимание того что мы хотим получить

Задача из 2х логотипов собрать один

Где "RaFamily" Основной и "The Papa" вспомогательный, от этого и надо отталкиваться.

P.S. фигурирует только основное, возможно перерабатывать логотипы, но основное понимание должно остаться, RaFamily название заведения, The Papa название управляющей компании