Разработка брендбука

Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать брендбук с учетом существующих элементов.

Есть готовый логотип, он уже давно используется и нанесен на корпоративный транспорт, рекламные конструкции и тд. Поэтому нужно максимально сохранить существующий логотип и цветовую схему.

Срок исполнения - до 7 календарных дней.

Нужно разработать:

  • цветовые схемы (монохром и цвет);
  • правила сочетания лого+слоган (слоган готовый есть);
  • разработать (подобрать) шрифт;
  • правила разработки макетов;
  • стандарты печатной продукции (корпоративные бланки, буклеты, стикеры и тд);
НЕ НУЖНО:

  • разрабатывать новый логотип;
  • придумывать слоган;
  • делать сайт;
  • предлагать что-либо, кроме перечисленного в списке выше.
Требования к исполнителю:

  • Опыт в разработке брендбука, который вы готовы подтвердить кейсами;
  • Выполнение работы в срок;
  • НЕ-плательщик НДС.
4 года назад
vuks
Анна 
39 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 часа назад
4 года назад
$180
7 дней
  • Похожие заказы

  • Логотип в векторе для резки по металлу

    создать логотип, два варианта 1. с полыми буквами 2. с полными. веник как контуры листьев  2.  так и полностью вырезанный. Для вырезания в металле  из нержавейки или стали. В векторе с загнутыми краями.

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип и дизайн сайта про трейдинг

    Для сайта про трейдинг и инвестиции нужно придумать логотип и цветовую схему, чтобы дальше под это дело сделать дизайн страниц, иконки и т.д. В первую очередь для мобильных телефонов. При разработке логотипа нужно подумать о цветовой схеме ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип

    Для Брендирования, узнаваемости бренда, объединяющего в себе несколько компаний. На возможных будущих клиентов сети компаний, которые запомнят бренд по логотипу и будут узнавать в будущем. По креативности, нестандартному подходу, запоминаемости логотипа, либо по его связке ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать логотип и бренд-бук

    Необходимо разработать логотип и бренд-бук для компании, занимающейся ремонтами и комплектацией объектов "под ключ". Изначально логотип выглядел, как на изображениях во вложении (создавали "на коленке" своими силами). Нужна современность, стильность, элитарность (куда уж без неё)...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн логотипа

    Есть 2 логотипа и некое понимание того что мы хотим получить Задача из 2х логотипов собрать один Где "RaFamily" Основной и "The Papa" вспомогательный, от этого и надо отталкиваться.  P.S. фигурирует только основное, возможно перерабатывать логотипы, но  основное ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип видеопродакшена

    Необходимо придумать и нарисовать логотип видеопродакшена. Название предполагает имя и фамилию. Специфика деятельности: видеосъёмка, видеомонтаж, режиссура, кинематографичность исполнения, создание видеопродукции разных жанров. Скорее всего, это минимализм - какая-то супер прорисовка не требуется (хотя готов разные ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип + водяной знак

    $13

    Есть логотип,  нужно 1. изменить название 2. новую иконку логотипа есть форма в png водяного знака, также поменять название.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад