Логотип в векторе для резки по металлу

Для сайта про трейдинг и инвестиции нужно придумать логотип и цветовую схему, чтобы дальше под это дело сделать дизайн страниц, иконки и т.д. В первую очередь для мобильных телефонов. При разработке логотипа нужно подумать о цветовой схеме ...