Логотип в векторе для резки по металлу

Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок335 просмотров
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создать логотип, два варианта 1. с полыми буквами 2. с полными. веник как контуры листьев  2.  так и полностью вырезанный. Для вырезания в металле  из нержавейки или стали. В векторе с загнутыми краями.  

4 года назад
guest_15832312900698
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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