Логотип в векторе для резки по металлу

Требуется разработать логотип для размещения его в шапке и подвале сайта. Дополнительно предполагается использовать логотип в визитках, буклетах, баннерах, флагах и т.д. Логотип должен содержать текст BIKFORD (заглавными буквами)[b]; [/b]Исполнитель может предложить цветовое решение Возможно использование ...
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создать логотип, два варианта 1. с полыми буквами 2. с полными. веник как контуры листьев 2. так и полностью вырезанный. Для вырезания в металле из нержавейки или стали. В векторе с загнутыми краями.
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