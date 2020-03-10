Разработка логотипа производственной компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка776 просмотров
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#1$100

Компания НПО "Нева-Актив" занимается сваркой изделий из листового пластика.

Производственный процесс можно посмотреть на примере этого ролика:

https://www.youtube.com/watch?v=99w1zTSEinQ&t=35s

Пример готовых изделий загружен в виде картинок к заданию.

Компания производит:

- Пластиковую вентиляцию (воздуховоды и фасонные части)

- Системы газоочистки

- Пластиковые емкости

Руководителю компании нравятся элементы с образами атомов и кристаллических решёток, но рассматриваются все возможные варианты.

Преимущество отдаётся горизонтальной (вширь) ориентации логотипа.

Фирменные цвета не определены, но есть сайт plastic.pp.ru и будет здорово, если логотипа будет смотреться на нём органично.

Кроме логотипа нужно разработать фирменный бланк и визитку.

Логотип предоставляется в кривых и растровом формате в цвете с белым фоном, без цвета (PNG), черно-белый (оттенки серого).

4 года назад
ay232
Юрий 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Победитель конкурса
areda
Елена 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
#1
Победитель конкурса логотипов. Отличная прорисовка. Хороший стиль.
Замечательный заказчик, конкретные задачи и цели. Оплата в срок.
Заявки фрилансеров
areda
Елена 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
#1
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