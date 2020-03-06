Компания НПО "Нева-Актив" занимается сваркой изделий из листового пластика. [b]Производственный процесс можно посмотреть на примере этого ролика:[/b] [url=https://www.youtube.com/watch?v=99w1zTSEinQ&t=35s]https://www.youtube.com/watch?v=99w1zTSEinQ&t=35s[/url] Пример готовых изделий загружен в виде картинок к заданию. [b]Компания производит:[/b] - Пластиковую вентиляцию (воздуховоды и фасонные части) - Системы газоочистки - Пластиковые емкости Руководителю ...
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Перерисовать логотип, он во вложении,
чтобы был в качестве, в векторе или ещё в чём-нибудь.
200 грн на карту Приват или какого-то украинского банка.
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