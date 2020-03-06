Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок339 просмотров
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Перерисовать логотип, он во вложении,

чтобы был в качестве, в векторе или ещё в чём-нибудь.

200 грн на карту Приват или какого-то украинского банка.

4 года назад
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
4 года назад
$10
1 день
Анна, быстро и качественно выполнила задачу. Приятно и легко общаться. Спасибо, рекомендую. Была задача "Перерисовать логотип в векторе".
Спасибо большое Дмитрию за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Дмитрия как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
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