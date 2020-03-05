Разработка дизайна

Нарисовать логотип лошадь повернутая вправо и надпись сивка в Сине голубых тонах
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Здравствуйте. В поисках фрилансера!!! (студии и команды проходим мимо!)Требуется дизайн современного логотипа в европейском стиле (с последующей разработка фирменного стиля и брендбука).
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