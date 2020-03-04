Разработка логотипа мебельной фабрики done art
Придумать макет-чертеж адресной таблички дома ( домовой знак )
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Здравствуйте!
Задача: придумать макет-чертеж адресной таблички дома (домовой знак) для плазменной резки (металл).
улица Петра Дорошенка 24 можно Дорошенка 24
Площадка крепления - столб ширина 38 см.
Расположения текста может быть горизонтальное или вертикальное.
требования к адресной таблички ( знаку )
- просто НО СТИЛЬНО ( без узоров, завитушек и т.д)
- ширина до 38 см.
- читабельно
- макет-чертеж в форматах .dxf и .dwg (программы Autocad,Artcam,Rhinoceros)
От ВАС простой макет-чертеж адресной таблички в форматах .dxf и .dwg
Заранее ВСЕМ спасибо.
Всем успеха!
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