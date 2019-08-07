sks510

Сергей Иванов sks510

 
47 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Разработать СЛОГАН
Спасибо Сергею за конкурс. Все отлично, мои наилучшие рекомендации!
Виктория, спасибо за участие в конкурсе! Слоган в тему.
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработать логотип
Спасибо за конкурс. Сергей отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!
Виктория, спасибо за участие в конкурсе! Логотип очень понравился.
Ответный отзыв
questionmarkxd
Дмитрий 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Название для нового онлайн проекта
Рекомендую
Хорошая работа, грамотный исполнитель
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
54 года
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Название для нового онлайн проекта
Спасибо за конкурс. Все отлично, рекомендую.
Хорошая работа, грамотный исполнитель
Ответный отзыв