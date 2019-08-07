Здравствуйте! Задача: придумать макет-чертеж адресной таблички дома (домовой знак) для плазменной резки (металл). улица Петра Дорошенка 24 можно Дорошенка 24 Площадка крепления - столб ширина 38 см. Расположения текста может быть горизонтальное или вертикальное. требования к адресной таблички ( знаку ) - просто НО СТИЛЬНО ( без узоров, завитушек и т.д) - ширина до 38 см. - читабельно ...
- Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Здравствуйте! Задача: придумать название для нового онлайн проекта . Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!Нейминг и Слоганы41 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $25
Здравствуйте! Задача: разработать простой диалоговый сценарий для кнопочного чат бота (схема текст) . Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!Сценарии4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Здравствуйте! Задача: разработать СЛОГАНА для нового онлайн проекта . Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Здравствуйте! Задача: разработать логотип для нового онлайн проекта . Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Задача: Страхования онлайн -платформа чат бота . Небольшое ТЗ в приложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Здравствуйте! Задача: придумать название для нового онлайн проекта . Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $700
ВСЕМ Привет. НАДО Интернет-сервис (ПЛАТФОРМА-агрегатор масштабируемый) Автоматизированный в режиме онлайн поиск, бронирования и покупка ПАКЕТНОГО тура от туроператора с Интеграции подключения стороннего ПО.(аналогия с покупкой авиабилетов или бронированием отелей онлайн и т.д) пример ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад