Создать запоминающееся и вызывающее доверие (подтверждающее экспертность на рынке) название компании, основным видом деятельности которой является продажа электротехнического оборудования. Направления деятельности: Основной акцент на продажи сухих трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций ...
Название для нового онлайн проекта
Здравствуйте!
Задача: придумать название для нового онлайн проекта .
Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!
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Заявки фрилансеров
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