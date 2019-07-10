Смешные комментарии - описания - для изображений

Задача, есть порядка 50 картинок. К каждой необходимо составить смешное описание, не более пары предложений.

К примеру - картинка 1 - придумать что говорит супермен плавая в бассейне.

Картинка 2 - что говорит девушка, открывая кран с водой.

Пожалуйста в заявках указывайте примеры чтобы вы написали, в картинке 1 и картинке 2.

Оплата - не более 100 руб за каждую картинку.