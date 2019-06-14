# 1 — $ 100 # 2 — $ 30 # 3 — $ 20

Необходимо придумать название+домен+лозунг для букмекерской конторы

Описание деятельности: контора, которая оказывает услуги по приему ставок в онлайне

Требование к названию:

- Из одного слова, (два слова в виде исключения)

- Короткое (3-8 букв), нет букв, которые при произношении можно перепутать"

- Благородное, изысканное

- Название, просто должно звучать, легко произносится и запоминаться

Имя должно быть свободно в зоне: .com, .ru, .bet, .online, .net