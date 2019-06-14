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Придумать название+домен+лозунг для букмекерской конторы
Необходимо придумать название+домен+лозунг для букмекерской конторы
Описание деятельности: контора, которая оказывает услуги по приему ставок в онлайне
Требование к названию:
- Из одного слова, (два слова в виде исключения)
- Короткое (3-8 букв), нет букв, которые при произношении можно перепутать"
- Благородное, изысканное
- Название, просто должно звучать, легко произносится и запоминаться
Имя должно быть свободно в зоне: .com, .ru, .bet, .online, .net
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