Добрый день! Нужен нейминг для сайта, продающего жалюзи, без привязки к городу. Что-то типа жалюзи-ком. Важно чтобы был свободный домен, например - если название жалюзи-ком, то тогда должен быть домен zhaluzi-com.ru или ...
Нейминг для салона красоты
Привет, друзья!
Необходимо придумать запоминающееся название для wellness center (салона красоты).
Целевая аудитория: англоязычная в основном женщины от 21-60 лет (основной сегмент).
Описание деятельности: Солидный салон красоты в котором огромный перечень услуг начиная от фитнесса с индивидуальным тренером, массажем, спа и заканчивая татуажем бровей, лазерной терапией сжигания жира и т.п.
Язык написания английский
Требование к названию:
- Из одного слова, (два слова в виде исключения)
- Короткое (3-8 букв), нет букв, которые при произношении можно перепутать"
- Благородное, изысканное
- Название, просто должно звучать, легко произносится и запоминаться
- Английское слово или новое слово
- Не китайского/не испанского/не итальянского звучания
- Желательно чтобы название вызывало ассоциации с красотой,хорошим самочувствие или благополучием — концепция здорового образа жизни
Имя должно быть свободно в зоне .com.
С нетерпением жду интересных работ!
Всем большое спасибо!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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