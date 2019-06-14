Нейминг для салона красоты

# 1 — $ 50

Привет, друзья!

Необходимо придумать запоминающееся название для wellness center (салона красоты).

Целевая аудитория: англоязычная в основном женщины от 21-60 лет (основной сегмент).

Описание деятельности: Солидный салон красоты в котором огромный перечень услуг начиная от фитнесса с индивидуальным тренером, массажем, спа и заканчивая татуажем бровей, лазерной терапией сжигания жира и т.п.

Язык написания английский

Требование к названию:

- Из одного слова, (два слова в виде исключения)

- Короткое (3-8 букв), нет букв, которые при произношении можно перепутать"

- Благородное, изысканное

- Название, просто должно звучать, легко произносится и запоминаться

- Английское слово или новое слово

- Не китайского/не испанского/не итальянского звучания

- Желательно чтобы название вызывало ассоциации с красотой,хорошим самочувствие или благополучием — концепция здорового образа жизни

Имя должно быть свободно в зоне .com.

С нетерпением жду интересных работ!

Всем большое спасибо!