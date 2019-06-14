Нейминг для салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен48 заявок1062 просмотра
#1$50

Привет, друзья!

 

Необходимо придумать запоминающееся название для wellness center (салона красоты).

 

Целевая аудитория: англоязычная в основном женщины от 21-60 лет (основной сегмент).

 

Описание деятельности: Солидный салон красоты в котором огромный перечень услуг начиная от фитнесса с индивидуальным тренером, массажем, спа и заканчивая татуажем бровей, лазерной терапией сжигания жира и т.п.

 

Язык написания английский

 

Требование к названию:

- Из одного слова, (два слова в виде исключения)

- Короткое (3-8 букв), нет букв, которые при произношении можно перепутать"

- Благородное, изысканное

- Название, просто должно звучать, легко произносится и запоминаться

- Английское слово или новое слово

- Не китайского/не испанского/не итальянского звучания

- Желательно чтобы название вызывало ассоциации с красотой,хорошим самочувствие или благополучием — концепция здорового образа жизни

 

Имя должно быть свободно в зоне .com.

 

С нетерпением жду интересных работ!

Всем большое спасибо!

6 лет назад
x-aura
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

SherAminov
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
#1
Спасибо за Ваш верный выбор;)

Заявки фрилансеров

SherAminov
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Нейминг, тема жалюзи

    Добрый день! Нужен нейминг для сайта, продающего жалюзи, без привязки к городу. Что-то типа жалюзи-ком. Важно чтобы был свободный домен, например - если название жалюзи-ком, то тогда должен быть домен zhaluzi-com.ru или ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг для медицинской клиники

    Добрый день, коллеги. Необходимо разработать название для медицинского центра. 10 наименований Вот вводные, что есть: Многопрофильная клиника для взрослых и детей. Будет своя ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка названия

    Всем привет! Нам необходимо разработать название для нефильтрованного кваса. Квас  в процессе изготовления не проходит фильтрацию, что делает его особенно питким и сытным.  Названия должны быть ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг лекарственного препарата

    Придумать название для препарата для лечения облысения, флакон-спрей, действующие вещества Procapil и Kopyrrol Aqua. Использовать будут мужчины и женщины, продается без рецепта. Название на английском, красивое написание-сочетание букв, легкое произношение, запоминающееся, серьезное. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нейминг для гостиничного комплекса

    $20

    В Кемеровской обл. в пос. Шерегеш идет строительство гостевых домов из кедра. Кроме домов будет баня. Требуется:  1. Креативное название, содержащее привязку к кедру - это дорого и качественно, заказчик хочет ...

    Нейминг и Слоганы62 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать название для сайта-рулетки

    Здравствуйте, фрилансеры. Мы с командой хотим создать сайт-рулетку для игры Rust (https://store.steampowered.com/app/252490/Rust). И начать хотим с названия, нужны Ваши идеи. Внимание! Логотипа нет, он будет создаваться отталкиваясь от названия. Примеры сайтов: https://rustypot.com/https://csgo500.iohttps://csgofast.com/(Не обращайте ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка названия

    Добрый день! Необходимо разработать название для темного кваса! Наш продукт абсолютно натуральный и темного цвета мы достигаем естественным путем!Название должно отобразить, что квас отличается темным насыщенным темным цветом.  ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Название интернет-магазина французских винтажных украшений

    Добрый вечер, таланты! Открываю интернет магазин винтажа: украшения, очки, платки, и иные прекрасные винтажные вещи (из Франции). Нужно название! Будут вопросы, пишите в лс.  Основное описание: Необходимо придумать запоминающееся название для магазина ...

    Нейминг и Слоганы48 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нейминг для магазина настольных игр

    Всех приветствую! Ребята, мне нужна ваша помощь! Открываем с мужем небольшой магазин настольных игр! Нужно классное легкое название! Ниже предоставляю небольшой бриф. Будут вопросы, пишите в лс.  Основное описание: Необходимо ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад