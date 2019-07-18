Привет, друзья! Необходимо придумать запоминающееся название для wellness center (салона красоты). Целевая аудитория: англоязычная в основном женщины от 21-60 лет (основной сегмент). Описание деятельности: Солидный салон ...
Придумать название и логотип для интернет магазина
Требуется придумать название и логотип для магазина уличной молодёжной одежды. Для Соцсетей.
Сайт тоже планируется, поэтому хотелось, чтобы домен .ru не был занят. Но всегда бывают исключения)
Хотелось бы чтоб исполнитель имел навыки оформления групп и разработки фирменного стиля постов.
В магазине будут представлены самые интересные российские бренды в средней ценовой категории.
Футболки, толстовки, мантии, штаны джинсы, аксессуары.
Название должно состоять в приоритете из 1 слова.
На английском языке
Возможно неологизм
Название должно отражать современную уличную моду, андеграунд, субкультуру, граффити, скейтбординг, качество, стиль, свободу.
И все что вам придёт в голову, принимается к рассмотрению))
В основном ориентируюсь на Санкт-Петербург, тк здесь нахожусь и Мск, но с расчетом на всю Россию и мир.
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