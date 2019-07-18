Придумать название и логотип для интернет магазина

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Завершен11 заявок355 просмотров

Требуется придумать название и логотип для магазина уличной молодёжной одежды. Для Соцсетей. 

Сайт тоже планируется, поэтому хотелось, чтобы домен .ru не был занят. Но всегда бывают исключения)

Хотелось бы чтоб исполнитель имел навыки оформления групп и разработки фирменного стиля постов.

В магазине будут представлены самые интересные российские бренды в средней ценовой категории.

Футболки, толстовки, мантии, штаны джинсы, аксессуары.

Название должно состоять в приоритете из 1 слова.

На английском языке

Возможно неологизм

Название должно отражать современную  уличную моду, андеграунд, субкультуру, граффити, скейтбординг, качество, стиль, свободу. 

И все что вам придёт в голову, принимается к рассмотрению))

В основном ориентируюсь на Санкт-Петербург, тк здесь нахожусь и Мск, но с расчетом на всю Россию и мир.

6 лет назад
Alfredish
Альфред 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vidumshica
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$48
8 дней
Большое спасибо Светлане, предложила много интересных названий по определенной тематике и стилю c пояснениями! Был рад работать!
Была рада работать с Альфредом, всё замечательно!

Заявки фрилансеров

Vidumshica
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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