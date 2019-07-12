Необходимо придумать название эко бренда

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен15 заявок845 просмотров
#1$40

Необходимо придумать название бренда для компании.

1) Компания производит товары (посуду, очки, чехлы, другие мелкие аксессуары) из экологически чистого материала (биоразлагаемый пластик). Важно, что после использования, товар не оставляет после себя микропластик и не наносит вреда окружающей среде, так как полностью разрушается после использования, не оставляя после себя токсичных остатков.

2) Компания жертвует процент с продаж некоммерческим экологическим организациям.

3) Так как английские слова слишком избитые и под них будет сложно подобрать домен, смотрите латынь и греческий язык — это как рекомендацию. Один из наших американских конкурентов использует испанское слово на морскую тематику. Можете тоже смотреть испанский.

4) Пластик и микропластик после использования попадают в океан, они губительны для живых организмов. Однако, такого не происходит с данными эко товарами, если их правильно утилизировать, конечно. Тогда товары полностью разлагаются!

5) В оформлении сайта и упаковки будет использоваться морская тематика и дельфины;

6) Слова, которые подходят товару: экологичный, не оставляет после себя следов, море, океан, без мусора, без пластика, против мусора, защита, биоразлагаемый.

5) Название должно быть на английском языке и в одно слово.

Должно легко читаться и произноситься.

Его должно быть легко набрать в поисковике человеку, у которого плохой английский. Должно быть звучное.

6) В названии должен быть смысл, который производитель сможет объяснить потребителю.

7) К названию должна быть возможность зарегистрировать домен.

8) Лучше, если в названии будет до 5 букв.

9) Распространение продукции через сайт, инстаграм, а также через магазины и кафе ЗОЖ и веган тематики. Основная аудитория поклонники таких мест (веган и ЗОЖ кафе).

6 лет назад
qrdl
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

andrey-afonin
Андрей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
#1
Быстро! Качественно и хорошо! Дорого конечно, но оно того стоило.
Благодарю за интересное задание! Это было настоящим вызовом.

Заявки фрилансеров

andrey-afonin
Андрей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
#1

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