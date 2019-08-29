Разработка названия

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен4 заявки514 просмотров

Необходимо разработать название(домен) сайта. 

Основное требование - название должно быть доступно для регистрации в зоне ru.

Более подробно в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ZxrFEydYChvUkEVyrrP4iPC_7UeL7flSzL2R7884q7w/edit

6 лет назад
dsmitrich
Дмитрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$160
7 дней
Escrow
Сотрудничеством с Олегом остался доволен. При необходимости обращусь снова. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект. Чёткая постановка задачи, быстрая и своевременная оплата. Мои лучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
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Нейминг и Слоганы

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