Правильное слово - бизнеса основа

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Схема работы:

Предоплата 50-70% – 5-10 вариантов согласно брифу – окончательный расчёт – пожелания и коррективы заказчика (при необходимости) – 5-10 вариантов с учётом пожеланий заказчика (при необходимости). Использовать можно один вариант. Дополнительно выбранные варианты оплачиваются отдельно. Домены можно регистрировать только по оплаченным вариантам.

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