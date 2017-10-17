Olegich_cat

Олег Olegich_cat

 
39 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Разбор архитектурного плана дома + расстановка мебели.

    Добрый день. Самостоятельно придумывался и рисовался план дома по реальным примерам + добавлялись свои хотелки. Расположение на участке. Север почти строго сверху. На данный момент построен гараж/сарай (сверху справа Г образный). Там планируется большая ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Сайт заглушка

    $15

    Доброго времени. Нужна заглушка для сайта производителя комплексов-когтеточек для кошек. На заглушке нужен соответствующий фон, логотип, информация, что сайт в разработке, кнопки связи (Фейсбук, ВК и почта). Ассоциация от заглушки с уют, теплота и нежность, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Придумать слоган для производителя когтеточек

    $10

    Доброго времени суток. Нужен слоган для изготовителя мебели для кошек. Название компании Kotio (логотип прикрепляю). Основное направление - это  комплексы (с домиками, лежаками и тд) с отличным качеством (не китайщина), и так же уникальный дизайн ...

    Нейминг и Слоганы70 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Придумать логотип для изготовителя мебели для кошек (когтеточки)

    $30

    Доброго времени суток. Нужен логотип для изготовителя мебели для кошек. Название компании Kotio. Основное направление - это  комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве, водяной знак - старое ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Придумать название для изготовителя когтеточек для кошек.

    $20

    Доброго времени суток. Нужно интересное, созвучное, короткое, легкопроизносимое название для изготовителя когтеточек для кошек. Желательно, что бы по названию можно было определить, что компания связана с котами, но не обязательно. Названия типа Кошкин дом и ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сайт заглушка
Все прошло отлично! Не смотря на то что у меня временные проблемы с здоровьем. С пониманиям и хорошо поставленной задачей.
Один из немногих, который подошел к работе с целью поработать и заработать денег. Постоянно на связи и в работе, не смотря на временные проблемы (Поверил). Делает правки и изменения без проблем.
Ответный отзыв
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Придумать логотип для изготовителя мебели для кошек (когтеточки)
Спасибо большое за интересный проект! Во всех отношениях приятный заказчик. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Всем рекомендую!
Большое спасибо за работу. Один из первых откликнулся на конкурс, предложил свой вариант, который запоминается своей простотой, и читаемостью, приятный на глаз. Быстро выходит на связь, делает правки без проблем.
Ответный отзыв
tex_murphy
Олег Януш 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Придумать название для изготовителя когтеточек для кошек.
Честный, порядочный заказчик. Спасибо за конкурс. Мои лучшие рекомендации.
Одно из предложенных названий сразу приглянулось. Уникальное, простое, легкое. Я доволен.
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