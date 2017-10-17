Olegich_cat

Добрый день. Самостоятельно придумывался и рисовался план дома по реальным примерам + добавлялись свои хотелки. Расположение на участке. Север почти строго сверху. На данный момент построен гараж/сарай (сверху справа Г образный). Там планируется большая ...
- Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $15
Доброго времени. Нужна заглушка для сайта производителя комплексов-когтеточек для кошек. На заглушке нужен соответствующий фон, логотип, информация, что сайт в разработке, кнопки связи (Фейсбук, ВК и почта). Ассоциация от заглушки с уют, теплота и нежность, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Доброго времени суток. Нужен слоган для изготовителя мебели для кошек. Название компании Kotio (логотип прикрепляю). Основное направление - это комплексы (с домиками, лежаками и тд) с отличным качеством (не китайщина), и так же уникальный дизайн ...Нейминг и Слоганы70 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Доброго времени суток. Нужен логотип для изготовителя мебели для кошек. Название компании Kotio. Основное направление - это комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве, водяной знак - старое ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Доброго времени суток. Нужно интересное, созвучное, короткое, легкопроизносимое название для изготовителя когтеточек для кошек. Желательно, что бы по названию можно было определить, что компания связана с котами, но не обязательно. Названия типа Кошкин дом и ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад