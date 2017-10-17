Придумать название для изготовителя когтеточек для кошек.

# 1 — $ 20

Доброго времени суток. Нужно интересное, созвучное, короткое, легкопроизносимое название для изготовителя когтеточек для кошек. Желательно, что бы по названию можно было определить, что компания связана с котами, но не обязательно. Названия типа Кошкин дом и Кэт Хаус не отличаются креативностью и индивидуальностью. Основное направление - это комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве) с изготовлением высокого качества. Позже нужно будет еще и логотип, но если представите его к Вашему примеру и оно понравится, то + 30$