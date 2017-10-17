Нужен домен 3-6 символов .com - если хороший можно .net Тематика : контроль, управление, ведение учета, бронирование, все слова вокруг подходят типо: ключи, бронь, frontdesk, статистика, данные итд. Домен надо по ...
Придумать название для изготовителя когтеточек для кошек.
Доброго времени суток. Нужно интересное, созвучное, короткое, легкопроизносимое название для изготовителя когтеточек для кошек. Желательно, что бы по названию можно было определить, что компания связана с котами, но не обязательно. Названия типа Кошкин дом и Кэт Хаус не отличаются креативностью и индивидуальностью. Основное направление - это комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве) с изготовлением высокого качества. Позже нужно будет еще и логотип, но если представите его к Вашему примеру и оно понравится, то + 30$
Победитель конкурса
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