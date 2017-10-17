Придумать название для изготовителя когтеточек для кошек.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен39 заявок1220 просмотров
#1$20

Доброго времени суток. Нужно интересное, созвучное, короткое, легкопроизносимое название для изготовителя когтеточек для кошек. Желательно, что бы по названию можно было определить, что компания связана с котами, но не обязательно. Названия типа Кошкин дом и Кэт Хаус не отличаются креативностью и индивидуальностью.  Основное направление - это  комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве) с изготовлением высокого качества.  Позже нужно будет еще и логотип, но если представите его к Вашему примеру и оно понравится, то + 30$ 

8 лет назад
Olegich_cat
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
#1
Одно из предложенных названий сразу приглянулось. Уникальное, простое, легкое. Я доволен.
Честный, порядочный заказчик. Спасибо за конкурс. Мои лучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

tex_murphy
Олег Януш 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
#1

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