Нейминг для дистрибьтора детских товаров

# 1 — $ 50

Добрый день, необходим нейминг для компании занимающейся оптовыми поставками и дистрибьюцией детских товаров:

1. Год основания 2017

2. Род деятельности - оптовые поставки, продажи и дистрибьюция товаров для детей (детские коляски, самокаты, велосипеды, мебель, аксессуары).

3. Страны поставки - 90% европейские бренды

4. Сегмент - средний + и премиальная группа товаров

5. Сайт - в данный момент нет, необходимо чтобы имя было доступно для com.ua

6. Тип написания - латиница, оптимально чтобы использовался английский вариант (поставщики из Европы - они должны понимать что это будет означать:)

7. Не нравятся - мой малыш, солнышко, слоник и тому подобные названия даже в английском исполнении (компания ещё раз подчеркнем для детей но премиум сегмент)

8. Количество слов - не принципиально - главное требование удобство доменного имени в дальнейшем при использовании

9. Задача - отложиться в голове будущего покупателя и партнёров, что это серьёзная компания заслуживающая внимания вызвать у первых желание купить, у вторых желание сотрудничать и продавать наш ассортимент

10. Территория продаж - Украина

11. Конкуренты: baby park, baby zone, anex и др.

12. Что нравится: Status baby (придумали как вариант сами) Нравится Euro kids (но нет доменов), baby world (нет доменов)

Если будут идеи которые на Ваш взгляд смогут выделить но не соответствуют критерию - готовы рассматривать варианты.

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